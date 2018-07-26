«Татфондбанк» требует со своего экс-руководителя 305,6 млн рублей

Казань, , 07:40 — REGNUM В рамках дела о банкротстве бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина конкурсный управляющий банка требует включить в реестр кредиторов 305 668 500 рублей задолженности. Арбитражный суд Татарии рассмотрит ходатайство 17 сентября 2018 года, а ТФБ уже является основным кредитором своего экс-руководителя, в деле которого в июле 2018 года перешли к реализации имущества, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Третье лицо — ООО «Роял Тайм Групп» не признало требование обоснованным, против включения данной суммы в реестр был и представитель должника. Суд счёл необходимым запросить дополнительные доказательства и перенёс рассмотрение ходатайства. ООО является компанией-инвестором, существует с 2008 года, учреждено в Казани, а также является соучредителем оператора игорной зоны «Азов-Сити». Единственным участником самого ООО числится кипрская GUCEN ENTERPRISES LTD.

Напомним, 18 июля 2018 года Роберта Мусина по иску конкурсного управляющего ТФБ, который был лишен лицензии еще в марте 2017 года, признали банкротом и ввели процедуру реализации имущества. Основанием для подачи иска стала «просрочка в уплате процентов за пользование денежными средствами по кредитному договору с 29.09.2015 по 28.09.2016 год в размере 16 790 029,19 рубля». До ввода распродажи имущества восстановить платежеспособность экс-банкира пытались через реструктуризацию задолженности, но это не удалось. Срок второй процедуры — до 25 декабря 2018 года, управляющим назначена Елена Рогожкина. С 20 июля 2018 года и в течение двух месяцев она будет принимать требования кредиторов.

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Известно, что Роберт Мусин владеет долями в 11 компаниях Татарии, из которых четыре принадлежат ему полностью. В собственности экс-банкира также шесть земельных участков площадью от 393 до 1 306 857 кв. м, нежилые здания и транспортные средства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сам ТФБ обанкрочен в апреле 2017 года, и к июлю 2018 года установлены его долги перед 18,2 тыс. кредиторов на сумму свыше 156 млрд рублей. По факту хищения средств, мошенничеству возбуждены уголовные дела, ущерб по которым превышает 50 млрд рублей, а Роберт Мусин проходит их фигурантом. Из СИЗО, где он провёл почти весь 2017 год, зимой 2018 года его перевели под домашний арест. До вердикта суда Роберт Мусин также сохраняет мандат депутата Госсовета Татарии. За 2017 год он задекларировал доход почти в 9 млн рублей.

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