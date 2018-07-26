Четверг, 26 Июля 2018 года
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Сумма обязательств банка «Таатта» перед кредиторами — 8,2 млрд рублей

Экономика

К такому выводу пришла его временная администрация

Сумма обязательств банка «Таатта» перед кредиторами — 8,2 млрд рублей
Владимир Маковский. Крах банка. 1881

Якутск, 26 июля 2018, 06:25 — REGNUM  Стала известна сумма исковых требований, указанных Центробанком в заявлении о признании банкротом якутского банка «Таатта». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе арбитражного суда, она составляет 8,179 млрд рублей и равна объёму финансовых обязательств банка перед кредиторами.

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«Это сумма по результатам предварительных данных, установленных в ходе обследования, проведённого временной администрацией по управлению кредитной организацией», — также пояснили в арбитражном суде.

В заявлении Центробанк просит ввести в отношении банка «Таатта» конкурсное производство и назначить конкурсным управляющим государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Вопрос о принятии заявления к производству будет рассмотрен арбитражным судом в течение пяти дней.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля в арбитражный суд Якутии от Центробанка поступило заявление о признании банкротом банка «Таатта». Напомним, лицензия у него была отозвана 5 июля, в том числе на том основании, что банк проводил операции, имевшие признаки совершения уголовно наказуемых деяний. По данным прокуратуры Якутии, из кассы московского филиала банка было совершено хищение денег в особо крупном размере — путём их неправомерного получения.

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