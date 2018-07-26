Владельца части нижегородского комплекса «Шуваловский» банкротит банк

Нижний Новгород, , 05:39 — REGNUM В Арбитражный суд Нижегородской области подан иск к ООО «Производственный комплекс «Шуваловский». ПАО «Сбербанк» требует признать юрлицо банкротом, но пока к производству дело не принято, дата судебного заседания не назначена. Само же ООО 20 июля 2018 года заявило о своей ликвидации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сумма претензий банка к ООО составляет 413 356 002,15 рубля.

Напомним, на территории производственного комплекса «Шуваловский» находится завод по производству автомобильных масел, который был построен в 2014 году, но в мае 2018 года его уже выставили на продажу через Российский аукционный дом. Имущество в составе которого земельные участки на улице Шуваловский канал, 5 в Нижнем Новгороде общей площадью 706 кв. м и 17 406 кв. м, восемь отдельно стоящих зданий площадью от 25,7 до 3 296,9 кв. м, обременено залогом в ПАО «Сбербанк». Цена продажи за время нахождения на торгах снизилась с 250 до 155 млн рублей.

В судебных делах от 2015 года отмечалось, что по тому же адресу, где расположен продаваемый завод, ООО, к которому подан иск, владело зданиями и земельным участком.

«Из документов видно, что ООО «ПК «Шуваловский» является собственником нежилого отдельно стоящего здания (ремонтная мастерская) с пристроями литер А1 (административно-бытовой корпус), А2 (пристрой), А3 (котельная), общей площадью 2461,7 квадратного метра, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, улица Шуваловский канал, дом 5. Указанный объект недвижимости расположен на земельном участке (кадастровый номер 52:18:0050138638), общей площадью 17 406 квадратных метров, принадлежащем истцу на праве собственности. В 2014 году Общество произвело работы по реконструкции упомянутого здания. Обратившись в суд с настоящим иском, истец просил признать за ним право собственности на самовольную постройку», — отмечалось в материалах дела трёхлетней давности.

Тогда суд пошёл навстречу истцу и признал за ним право собственности. Решение администрацией Нижнего Новгорода не обжаловалось.

По данным ЕГРЮЛ, ООО создано в мае 2012 года путём реорганизации в форме выделения из другого юрлица — ООО «Инжком-сервис». Единственным участником последнего на момент его ликвидации являлась компания из Татарии (на сегодня уже ликвидированная) — ООО «Курсор» (позднее ООО «Заказ экспресс»), учреждённое Романом Котовым. Последний является соучредителем и учредителем свыше десятка компаний в разных регионах.

Уставный капитал ООО «ПК «Шуваловский» — 10 тыс. рублей, с 20 июля 2018 года ООО находится в стадии ликвидации. Ликвидатор — Родион Земляков, единственный участник общества — Андрей Кузнецов. Последний ранее выступал соучредителем и учредителем семи юрлиц, из которых лишь одно действующее, все остальные или уже ликвидированы, или в стадии ликвидации. В числе действующих ООО «Кусто», имеющее с ликвидируемым ООО «ПК «Шуваловский» один юрадрес и схожий основной вид деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества. В свою очередь ООО «Кусто» является единственным участником ООО «Шнайдер комерц», специализирующегося на оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.