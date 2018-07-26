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Онлайн-магазины Quelle и Otto перестали принимать заказы в России

Экономика

Но покидать российский рынок Otto Group не намерена

Москва, 26 июля 2018, 05:19 — REGNUM  Интернет-магазины Quelle и Otto, принадлежащие немецкой компании Otto Group, перестали принимать заказы в России, сообщается на официальных сайтах компании.

Otto прекратил прием заказов с 17 июля, а Quelle — с 25 июля. Отмечается, что несмотря на закрытый прием заказов, служба технической поддержки будет доступна для покупателей, успевших сделать свои заказы.

Ранее глава российского отделения компании Мартин Ширер заявил, что такого решения требует глобальная стратегия развития Otto Group, решившей сосредоточиться на немецкоязычных странах.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкая компания Otto Group не собирается уходить из России, а планирует в дальнейшем развивать свои бренды Bonprix, Witt и eSolutions.

Читайте ранее в этом сюжете: Немецкие Quelle и Otto покидают Россию

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