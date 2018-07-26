Налоговая банкротит производителя запчастей для вертолётов из Казани

Казань, , 04:49 — REGNUM Прошло ровно две недели с досрочного прекращения предыдущего дела о банкротстве авиастроительной корпорации «Русич» из Казани, прошедшей через внешнее управление, как налоговая служба потребовала признать акционерное общество несостоятельным снова. В Арбитражный суд Татарии поступил иск от Управления налоговой службы РФ по РТ с требованием признать банкротом АО «Авиастроительная корпорация «Русич», сумма претензий превышает 45,6 млн рублей. Иск к производству пока не принят, дата не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Компания, выполнявшая ряд государственных заказов для нужд МЧС России по поставке запчастей для вертолётов, и чьим основным видом деятельности является производство вертолётов и прочих летательных аппаратов, уже проходила через один из этапов банкротства. По иску налоговой службы 14 апреля 2017 года в отношении неё ввели внешнее управление, которое должно было продлиться до октября 2018 года. Внешним управляющим корпорации был назначен Роман Коган. В реестр кредиторов АО были включены требования кредиторов на 99 656 498,42 рубля. В марте 2018 года была сделана оценка имущества АО, его рыночная стоимость составила чуть более 121,56 млн рублей.

«В состав второй очереди в размере 21 000 161,65 рубля: ООО «Аэротехснаб» по уплате обязательных платежей с требованием размере — 15 461 920 рублей, заработная плата работников в размере — 5 538 241,65 рубля. В состав третьей очереди в размере 69 467 472, 62 рубля: ООО «Аэротехснаб» по уплате обязательных платежей с требованиями в размере 36 622 028,59 рубля долг и 8 640 934,87 рубля пени (штраф), ООО «Аэротехснаб» с требованиями в размере 30 259 837,05 рубля долг и 533 785 рублей пени (штраф), Акулова Ольга Александровна с требованием в размере 1 500 000 рублей долга, Талов Максим Витальевич с требованием в размере 1 000 000 рублей долга, Ткаченко Сергей Сергеевич с требованием в размере 85 606,98 рубля долга и 14 144,28 рубля пени», — отмечалось в определении суда.

Ольга Акулова совместно с Рашидом Нугаевым являлись соучредителями корпорации, созданной в мае 2006 года.

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17 апреля 2018 года Арбитражный суд РТ рассмотрел заявление Александра Талова, который ранее совместно с Ольгой Акуловой и Максимом Таловым входил в число акционеров компании «Казанское научно-производственное предприятие «Вертолёты — МИ+», о намерении погасить все требования к должнику — ЗАО «Авиастроительная корпорация «Русич». Суд заявление удовлетворил и дал 20 дней на выплаты кредиторам. В середине мая 2018 года прошло собрание кредиторов, на котором стало известно, что заявитель свои обязательства выполнил. В связи с этим 10 июля 2018 года суд прекратил производство по делу о банкротстве.

Внешнее управление продлилось с 14 апреля 2017 года по 10 июля 2018 года. За это время на внешнего управляющего несколько раз жаловались кредиторы, в том числе ему вменяли отгрузку продукции по необоснованно заниженным ценам, не обжалование судебных актов, не принятие мер по взысканию дебиторской задолженности, использование расчетных счетов аффилированного лица, сокрытие сведений об имуществе должника и искажение сведений при проведении инвентаризации имущества. Ни одна из жалоб судом не была удовлетворена.

На начало июля 2018 года балансовая стоимость компании составляла 222 473 000 рублей при 103 742 468,14 рубля требований кредиторов.

Спустя ровно 14 дней после прекращения производства по делу о банкротстве в суд поступил иск с аналогичным требованием от налоговой службы. Обоснованность претензий судом пока не рассмотрена, дело к производству не принято.