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Мадуро назвал сроки деноминации боливара

Экономика

Деноминация должна стабилизировать финансовую сферу страны и «радикально поменять» финансовую жизнь

Каракас, 26 июля 2018, 04:50 — REGNUM  Венесуэльский боливар, национальная валюта Венесуэлы, будет деноминирован и привязан к курсу венесуэльской криптовалюты Petro, заявил президент республики Николас Мадуро, сообщает El Nacional.

Выпуск нового боливара намечен на 20 августа. При этом отмечается, что после деноминации национальная валюта Венесуэлы потеряет пять нулей. По словам Мадуро, деноминация должна стабилизировать финансовую сферу страны и «радикально поменять» финансовую жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперт Международного валютного фонда (МВФ) по Латинской Америке Алехандро Вернер заявил, что инфляция в Венесуэле к концу года может достигнуть одного миллиона процентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Венесуэлу предупредили об инфляции в 1 000 000%

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