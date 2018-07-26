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Таджикистан отчитывается о росте золотовалютных запасов

Экономика

Но точных цифр так и не приводит

Таджикистан отчитывается о росте золотовалютных запасов
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Душанбе, 26 июля 2018, 00:28 — REGNUM  Международные золотовалютные запасы Таджикистана увеличились. Об этом сегодня, 25 июля, на пресс-конференции заявил председатель Национального банка Таджикистана (НБТ) Джамшед Нурмахмадзода.

Точные объемы традиционно за последние годы не разглашаются, однако, по словам главы НБТ, они покрывают более 5 месяцев импорта. При том, что в 2017 году золотовалютные запасы составляли три месяца покрытия импорта — минимальный уровень таких резервов по международным стандартам.

С учетом среднемесячного объема импорта на уровне более $250 млн, можно предположить, что золотовалютные запасы Нацбанка Таджикистана на сегодня составляют $1 млрд. 250 млн.

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Экономика Таджикистана
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