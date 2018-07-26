Таджикистан отчитывается о росте золотовалютных запасов

Душанбе, , 00:28 — REGNUM Международные золотовалютные запасы Таджикистана увеличились. Об этом сегодня, 25 июля, на пресс-конференции заявил председатель Национального банка Таджикистана (НБТ) Джамшед Нурмахмадзода.

Точные объемы традиционно за последние годы не разглашаются, однако, по словам главы НБТ, они покрывают более 5 месяцев импорта. При том, что в 2017 году золотовалютные запасы составляли три месяца покрытия импорта — минимальный уровень таких резервов по международным стандартам.

С учетом среднемесячного объема импорта на уровне более $250 млн, можно предположить, что золотовалютные запасы Нацбанка Таджикистана на сегодня составляют $1 млрд. 250 млн.