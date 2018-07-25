Innophos Holdings отказалась от импорта фосфатов из Западной Сахары

Тифарити, , 23:59 — REGNUM Американская компания Innophos Holdings Inc приняла решение приостановить импорт фосфатов с оккупированной территории Западной Сахары, передаёт Sahara Press Service.

Как говорится в заявлении Ассоциации по мониторингу ресурсов и охране окружающей среды в Западной Сахаре (AMRPENWS), американская компания последовала примеру канадской Nutrien, которая осуществляла импорт половины всех фосфатов из Западной Сахары с 2013 года, но «под давлением решила прекратить своё участие в разграблении сахарских природных богатств».

В ассоциации выразили благодарность Innophos Holdings за «смелое решение» и при этом призвали американскую компанию «принести извинения перед народом Западной Сахары за свои прежние незаконные действия».

Сообщается, что за 2017 года в общей сложности шесть компаний из пяти стран импортировали фосфаты из Западной Сахары, и около 70 компаний по всему миру были идентифицированы как владельцы судов, транспортирующих этот товар.

Как передавало ИА REGNUM, власти Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР) уже неоднократно выражали протест против незаконной эксплуатации и экспорта фосфатов с её территорий, которые с 1975 года находятся под контролем вооружённых сил Марокко.

Так, за 2016 год, согласно докладу правительства САДР, Марокко заработало на незаконном экспорте фосфатов $167,8 млн, объём поставок составил 1,4 млн тонн.

В декабре 2016 года Суд ЕС осудил экономическую активность Марокко в Западной Сахаре, не признав её суверенитет на оккупированных территориях. В 2018 году Суд ЕС подтвердил своё ранее вынесенное решение о том, что действие соглашений между Евросоюзом и Марокко не должно распространаться на территорию Западной Сахары.