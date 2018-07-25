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«Мы союзники, а не враги» — Юнкер пошел на переговоры с Трампом

Экономика

«Я думаю, что мы должны поговорить друг с другом»

«Мы союзники, а не враги» — Юнкер пошел на переговоры с Трампом
Иллюстрация: Kremlin.ru
Жан-Клод Юнкер

Вашингтон, 25 июля 2018, 22:25 — REGNUM  Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил надежду на «партнерские» и «союзнические» отношения между США и ЕС, 25 июля передает агентство Reuters.

«Мы близкие партнеры, союзники, а не враги. Мы должны работать вместе. Я думаю, что мы должны поговорить друг с другом», — заявил Юнкер перед встречей с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 июля комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрём заявила, что в случае провала переговоров о торговле с США Евросоюз введет новые пошлины на американские товары.

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