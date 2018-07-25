Трамп надеется «помириться» с Евросоюзом

Вашингтон, , 22:18 — REGNUM Президент США Дональд Трамп надеется на прекращение экономических войн и подписание торгового соглашения с ЕС, 25 июля передает агентство Reuters.

«Мы просто хотим, чтобы это была более выгодная игра для наших фермеров, для наших производителей и для всех остальных. И, честно говоря, мы также хотим, чтобы крупным бенефициаром был Европейский союз», — заявил Трамп журналистам перед встречей с представителями ЕС в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 июля комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрём заявила, что Евросоюз надеется «найти решение» в торговых спорах с США, однако уже приготовил новый пакет пошлин для американских товаров.

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