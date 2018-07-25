Моряки прекратили голодовку в Ростовской области: долги погашены

Ростов-на-Дону, , 21:25 — REGNUM Экипажи иностранных судов, объявившие голодовку в портах Азова и Ростова-на-Дону, прекратили акцию протеста. После вмешательства Южной транспортной прокуратуры долги по зарплате перед моряками погашены. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе надзорного ведомства 25 июля.

Уточняется, что членам экипажей двух танкеров иностранной компании Palmali Gemicilik Ve Acentelik A.S. выплатили более 6 млн рублей. Задолженность погашена в полном объеме.

ИА REGNUM напоминает, что в июле тысяче работников ростовской судоходной компании ООО «Палмали» погасили долги по зарплате. По итогам инспекции, которую провели работники Южной транспортной прокуратуры, стало известно, что предприятие задолжало сотрудникам более 145 млн рублей. Зарплата не выплачивалась с ноября 2017 года.

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