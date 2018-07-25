Война пошлин: «Китай обеспечит мягкий уход американских товаров с рынка РФ»

Москва, , 20:31 — REGNUM Ответные импортные пошлины России на ряд американских товаров: строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования и оптоволокна, — приведут к тому, что освободившуюся нишу на рынке займут китайские производители. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 июля заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Монкевич.

«Альтернатив американским товарам, которых коснулось повышение пошлин, не очень много. В основном, это продукция из ЕС и Китая. С первыми у России также довольно натянутые отношения. К тому же ценовую конкуренцию на освободившихся нишах европейским производителям будет выдержать крайне непросто. Поэтому Китай выглядит наиболее вероятным претендентом на замещение товаров из США на российских рынках», — заявил Монкевич.

Впрочем, тенденция увеличения товарооборота с КНР и осложнения в отношениях с США фиксировались и до взаимного повышения ввозных пошлин Москвой и Вашингтоном, уточнил эксперт.

По итогам первых пяти месяцев этого года доля США в торговом обороте РФ снизилась на 0,4%, а КНР напротив — увеличилась на 0,9%.

«Судя по всему, таковые тенденции сохранятся до конца года. Строительно-дорожная техника, нефтегазовое оборудование, инструменты для обработки металлов и бурения скальных пород — это группы ввозимых из США товаров, попавшие под повышение пошлин, Россия, судя по всему, станет активнее закупать в КНР. При этом стоит отметить, что в последние годы качество китайских товаров значительно выросло, поэтому уход американских товаров с российского рыка вряд ли будет болезненным», — считает президент РАСПП.

По его мнению, по отдельным товарным позициям можно будет ожидать роста объемов импорта из КНР до 20% уже в этом году. В более длительной же перспективе отечественные производители должны увеличить собственные мощности, направленные на импортозамещение.

«Причем вполне вероятно, что инвестиции в эти проекты будут привлекаться в том числе и в КНР. В Китае сейчас увеличиваются производственные издержки: растут зарплаты и энергозатраты, усиливаются финансовые вливания в повышение технологичности производств и так далее. В результате, для китайского бизнеса растёт привлекательность инвестиций в аналогичные проекты за рубежом. Как следствие, российские производства, защищенные пошлинами и обеспеченные рынками сбыта, могут заинтересовать китайских инвесторов», — полагает Монкевич.

6 июля Россия ввела дополнительные импортные пошлины в размере 25−40% на ряд американских товаров в ответ на повышенные пошлины США на ввоз стали (25%) и алюминия (10%). Увеличение ответных пошлин коснулось строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования и оптоволокна. В связи с этим 25 июля министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил о том, что импорт продукции из Китая может занять место американских товаров, которые покинули российский рынок из-за введения Россией дополнительных пошлин на поставки товаров из США.