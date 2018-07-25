Узбекистан начал экспортировать фрукты в Китай

Ташкент, , 20:48 — REGNUM Узбекистан и Китай подписали пакет разрешительных документов, который позволяет экспортировать узбекские фрукты в КНР, сообщает 25 июля издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на холдинговую компанию «Узбекозиковкатхолдинг».

По данным компании, Узбекистан планирует поставить в 2018 году 10 тыс. тонн черешни, 3 тыс. тонн изюма и 2 тыс. тонн грецкого ореха. В 2019 году экспорт черешни планируется увеличить до 20 тыс. тонн.

Первая продукция из Узбекистана на сумму $22,4 млн уже отправлена в Китай.

Напомним, Китай является мировым лидером по производству овощей. В стране выращивается 60% мирового объема овощей и 30% — фруктов. Ежегодной объем экспорта этой продукции составляет $20 млрд.

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