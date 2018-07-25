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Таджикистан ждет от МВФ льготный кредит на $500 млн

Экономика

Делегация МВФ посетит Таджикистан в сентябре 2018 года

Таджикистан ждет от МВФ льготный кредит на $500 млн
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
МВФ

Душанбе, 25 июля 2018, 20:12 — REGNUM  Таджикистан выполнил почти все предварительные условия для возобновления кредитования со стороны Международного валютного фонда, сообщает 25 июля агентство «ТаджикТА» со ссылкой на первого заместителя главы Национального банка республики Джамолиддина Нуралиева.

По его словам, для выполнения условий международной финансовой организации в республике была создана рабочая группа. Договоренность о предоставлении кредита по новой программе может быть достигнута в сентябре 2018 года, в ходе визита делегации МВФ.

Напомним, переговоры по поводу предоставления кредита в рамках новой программы между Таджикистаном и МВФ начались в октябре 2015 года. Власти республики планируют получить льготный кредит в размере $500 млн.

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Экономика Таджикистана
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