Из-за дождей белгородцы могут оказаться без хлеба

Белгород, , 19:33 — REGNUM Затянувшиеся дожди, обрушившиеся на Белгородскую область в конце июля, стали причиной остановки полевых работ и существенно повлияли на качество зерна. Как сообщила пресс-служба Россельхознадзора, в пробах, собранных до 19 июля, 92% зерна относилась к четвертому классу и 8% — к третьему.

Такая пшеница пригодна для производства хлебопекарной муки. Однако непогода может сильно помешать аграриям завершить уборочную кампанию и даже привести к убыткам.

«Все районы области сейчас испытывают переизбыток влаги, в десяти районах за последние двое суток количество выпавших осадков более чем вдвое превысило месячную норму. В связи с этим невозможно проводить ни уборку ранних зерновых, ни обработку сахарной свеклы, ни посев сидеральных культур. На сегодня все полевые работы в хозяйствах области остановлены», — сообщил заместитель начальника регионального департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Василий Мельников.

По словам Мельникова, самая сложная ситуация сложилась в районах, где двухдневное количество осадков превысило норму в 4,5 раза. Еще в нескольких районах из-за ливней возникла опасность водно-эрозионных процессов. Тревогу вызывает ситуация в тех районах, где есть большие уклоны и рельеф сильно изрезан. Там велика вероятность смывов плодородного слоя. Затяжные дожди отрицательно влияют и на качество собранного урожая.

«Уже сегодня мы наблюдаем прорастание зерна в колосе около 10%. Это тревожный симптом. Область рискует остаться без посевного материала на будущий год… Пока дожди продолжаются — а, по прогнозам Росгидромета, дождевой фронт над нашей областью еще дней десять будет находиться, — мы не можем оценить ущерб, не можем даже зайти на поля», — добавил Мельников.

После того, как дожди прекратились и уборка была возобновлена, в лабораторию филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 23 июля поступили три пробы пшеницы из Ивнянского района. В процессе испытаний в этих пробах было выявлено низкое качество белка — значит, такое зерно непригодно для изготовления хлеба.