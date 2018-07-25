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Цены на нефть растут благодаря кризису в Венесуэле

Экономика

Баррель Brent вырос до $73,59

Цены на нефть растут благодаря кризису в Венесуэле
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Лондон, 25 июля 2018, 19:27 — REGNUM  Мировые цены на нефть растут на фоне новостей об углублении экономического кризиса в Венесуэле, 25 июля передает агентство Reuters.

В настоящий момент на торгах в Лондоне баррель Brent вырос на 15 центов (+0,2%), до $73,59. Баррель WTI поднялся в цене на 10 центов (+0,2%), до $68,62.

Поводом для повышения нефтяных цен стал отчет МВФ о гиперинфляции в Венесуэле, а также информация о снижении запасов сырой нефти в США.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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