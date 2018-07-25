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Казахстан запретил поставки мяса птицы ещё из трех регионов России

Экономика

Основанием для запрета послужили вспышки птичьего гриппа в данных регионах

Казахстан запретил поставки мяса птицы ещё из трех регионов России

Москва, 25 июля 2018, 18:20 — REGNUM  Министерство сельского хозяйства Казахстана ввело временные ограничения на поставки в страну птеицеводчиской продукции ещё из трех регионов России из-за распространения птичьего гриппа. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Как уточняется, запрет коснулся Орловской, Ростовской и Нижегородской областей и вступил в силу ещё с 19 июля. Казахстан запретил поставки из указанных регионов живой птицы, а также мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедшей тепловую обработку.

Кроме этого, в страну запрещено ввозить корма и кормовые добавки, охотничьи трофеи, не прошедшие таксидермическую обработку, и бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц.

Напомним, в конце июня власти Казахстана уже ввели запрет на ввоз продукции 36 российских птицефабрик из Курской, Пензенской и Самарской областей — также в связи с регистрацией вспышек птичьего гриппа в этих регионах.

Читайте ранее в этом сюжете: Мясо птицы из трёх областей РФ запретили ввозить в Казахстан

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Птичий грипп
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