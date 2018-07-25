В Смольном назвали условия строительства аэроэкспресса до «Пулково»

Санкт-Петербург, , 18:13 — REGNUM Конкурс на строительство скоростной железнодорожной линии из аэропорта «Пулково» на Витебский вокзал будет объявлен в ближайшем будущем. Об этом 25 июля заявила председатель городского комитета по инвестициям Ирина Бабюк, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Напомним, проект по созданию линии аэроэкспресса будет реализован в формате государственно-частного партнерства. Ориентировочная стоимость — 18,8 млрд рублей, размер частных инвестиций составит не менее 8,8 млрд рублей. Проект планируется завершить в 2022 году.

«У нас в ближайшее время будет объявлен конкурс, концепцию мы подготовили», — сказала Ирина Бабюк.

Ранее стало известно, что компания «Аэроэкспресс», которая наладила пассажирское железнодорожное сообщение между Москвой и аэропортами московского авиаузла, готова осуществить и петербургский проект.

В Смольном ждут, что интерес к конкурсу могут проявить и другие крупные инвестиционные компании. Город Санкт-Петербург также вложится в проект, но впоследствии не будет нести ответственность за предполагаемый объем перевозок, в отличие от ГЧП при реализации проекта ЗСД. А значит, не будет компенсировать инвестору недополученную прибыль в случае, если пассажиропоток будет меньше расчетного.

«Город, вкладывая 10 миллиардов рублей, дальше уже не несет ответственности по объему пассажиропотока <…> дальше уже проект реализуется на страх и риск того инвестора, который будет являться победителем», — сказала Бабюк.

Как сообщало ИА REGNUM, скоростной поезд позволит добраться от «Пулково» до Витебского вокзала и обратно за 25 минут. Поезд будет делать остановку на станции Купчино. К 2020 году ожидается рост пассажиропотока через аэропорт «Пулково» до 24,4 млн человек в год. По расчетам разработчиков это должно окупить вложения.

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Стоимость проезда в поездах от аэропорта «Пулково» до Витебского вокзала Петербурга составит от 250 до 350 рублей.

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