Граждане Украины сократили потребление бензина

Киев, , 18:08 — REGNUM Количество топлива, купленного на заправках в июне 2018 года, снизилось по сравнению с июнем 2017 года, сказано в отчете украинского Госстата, опубликованном 25 июля на сайте ведомства.

Количество проданного бензина упало до 111,1 тыс. тонн. При этом продажи дизельного топлива выросли на 4%, а пропана и бутана увеличились на 12,3%.

Напомним, в начале июля министр инфраструктуры Владимир Омелян объявил о начале строительства сети электрозаправок на главных трассах Украины.

Читайте также: Киев заявил о строительстве электрических «суперзаправок»