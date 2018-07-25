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Граждане Украины сократили потребление бензина

Экономика

При этом увеличились продажи солярки и газа

Киев, 25 июля 2018, 18:08 — REGNUM  Количество топлива, купленного на заправках в июне 2018 года, снизилось по сравнению с июнем 2017 года, сказано в отчете украинского Госстата, опубликованном 25 июля на сайте ведомства.

Количество проданного бензина упало до 111,1 тыс. тонн. При этом продажи дизельного топлива выросли на 4%, а пропана и бутана увеличились на 12,3%.

Напомним, в начале июля министр инфраструктуры Владимир Омелян объявил о начале строительства сети электрозаправок на главных трассах Украины.

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Энергетика Украины
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