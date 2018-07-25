Политика ЦБ РФ по массовому отзыву лицензий у банков подошла к концу?

Москва, , 18:08 — REGNUM Реформирование банковского сектора, которое длилось почти четыре года, заканчивается, считает старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований института прикладных экономических исследований РАНХиГС Михаил Хромов. Об этом заявил 25 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«В последние годы многие клиенты банков столкнулись с серьёзным риском потери своих денежных средств, — констатировал Хромов. — Это было связано с тем, что за последние годы лишились лицензии несколько сотен банков, более 300. А при отзыве лицензии средства корпоративных клиентов фактически теряются».

В результате процедуры банкротства клиенты, как пояснил Хромов, обычно получают лишь незначительную долю своих средств, да и сама процедура банкротства может затянуться на годы.

«Сейчас мы уже видим, что отзыв лицензий замедлился, и в принципе тот риск, на который ориентируются инициаторы закона о распространении механизма страхования средств на банковские счета малого бизнеса и микропредприятий, уже будет гораздо меньше, — подчеркнул экономист. — Вряд ли в ближайшие годы мы увидим еще 300 отозванных лицензий».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2013 года в РФ начался массовый отзыв лицензий у российских банков и кредитных организаций. В 2014 году Центробанк России отозвал лицензии более чем у 70 российских банков, а в 2015 — более чем у 80. По данным, приведённым Эльвирой Набиуллиной в ноябре 2016 года, у 291 кредитной организации были отозваны лицензии. В июне 2017 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что более трети зарегистрированных в России банков лишились лицензии.

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