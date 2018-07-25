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Fitch ожидает снижения роста мирового ВВП вследствие торговых войн на 0,4%

Экономика

Наиболее всего пострадают экономики США, Канады и Мексики, считают эксперты

Нью-Йорк, США, 25 июля 2018, 17:55 — REGNUM  Результатом торговых войн может стать замедление темпов роста мировой экономики в 2019 году, считают аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

В опубликованном отчёте агентства указывается, что ожидаемое введение пошлин на импорт в мировых торговых потоках на общую сумму $2 трлн приведёт к замедлению роста мирового ВВП на 0,4% — с ожидаемых 3,2% до 2,8%.

При этом аналитики Fitch полагают, что наиболее серьёзные последствия данные пошлины окажут на экономики США, Канады и Мексики.

Напомним, на днях директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард также заявила, что объявленные ограничения в глобальной торговле окажут негативное влияние на динамику мирового ВВП.

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Торговые войны США
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