Казахстан: американские пошлины ударят по экспорту урана

Астана, , 17:56 — REGNUM Введение в США пошлин на импорт урана может негативно сказаться на казахстанских компаниях, сообщает 25 июля издание Tengrinews со ссылкой на министерство энергетики Казахстана.

В ведомстве отметили, что казахстанские компании имеют долгосрочные контракты на поставку урана в США, и ввод пошлин может сильно отразиться на экспорте этих производителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля власти США объявили о начале расследования по импорту урана. В ходе проверки планируется определить угрозу импорта этого сырья на интересы внутренних производителей.

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