Среда, 25 Июля 2018 года
18:13:45 МСК

Казахстан: американские пошлины ударят по экспорту урана

Экономика

Казахстанские компании имеют долгосрочные контракты на поставку урана в США

Астана, 25 июля 2018, 17:56 — REGNUM  Введение в США пошлин на импорт урана может негативно сказаться на казахстанских компаниях, сообщает 25 июля издание Tengrinews со ссылкой на министерство энергетики Казахстана.

В ведомстве отметили, что казахстанские компании имеют долгосрочные контракты на поставку урана в США, и ввод пошлин может сильно отразиться на экспорте этих производителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля власти США объявили о начале расследования по импорту урана. В ходе проверки планируется определить угрозу импорта этого сырья на интересы внутренних производителей.

Читайте ранее в этом сюжете: Минторг США объявил о расследовании по импорту урана

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить