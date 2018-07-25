В чём проблема нового законопроекта о страховании вкладов малого бизнеса?

Москва, , 17:53 — REGNUM Один из главных недостатков нового закона о страховании вкладов малого и микробизнеса связан с той системой страхования, которая сложилась в России, считает старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований института прикладных экономических исследований РАНХиГС Михаил Хромов. Об этом он 25 июля заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя принятие депутатами Госдумы 24 июля соответствующего закона.

По мнению Хромова, Фонд страхования вкладов исчерпан и не способен выплатить средства всем вкладчикам обанкротившихся банков, а гарантия средств вкладчиков осуществляется за счёт бюджета государства.

«Важно то, как у нас организована система страхования, — сказал Хромов. — Де-факто это уже система не страхования, а просто гарантирования средств. Фактически это не страхование, потому что стоимость этой услуги для клиента не рыночная. Да, банки вносят какие-то отчисления в фонд обязательного страхования, но после периода активного отзыва банковских лицензий, который наблюдался в последние четыре года, фонд страхования вкладов уже давно исчерпался, а Агентство по страхованию вкладов функционирует за счёт кредитов Банка России. Фактически это государство своими средствами гарантирует средства вкладчиков в российских банках в определённом объёме».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ 24 июля приняла в третьем чтении закон, согласно которому механизм страхования средств на банковских счетах отныне распространяется на малый бизнес и микропредприятия. Теперь малый и микробизнес гарантированно получат возмещение тех средств, которые хранились на их счетах в банке, потерявшем лицензию. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) возмещает потерянную суму, если она не превышала 1,4 миллиона рублей.