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Костромские детсады готовятся принять 17 тыс детей

Экономика

В детских садах идет косметический ремонт

Костромские детсады готовятся принять 17 тыс детей
Константин Маковский. Дети (фрагмент)

Кострома, 25 июля 2018, 17:48 — REGNUM  В 2018 году на обновление детских садов Костромы будет потрачено 40 миллионов рублей, сообщает областное телевидение «Русь». Городские детсады готовятся к приему дошколят.

Во всех дошкольных учреждениях был проведен косметический ремонт в игровых комнатах, спальнях и санузлах. В 25-ом и 28-ом детсадах обустроили эвакуационные выходы, в 8 детсадах ремонтные работы еще идут.

В областном телевидении отмечают, что «за счет инвентаризации площадей детсады смогут принять осенью на 225 малышей больше». В текущем году в детские сады пойдут более 17 тысяч детей.

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