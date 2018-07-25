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Уолл-стрит падает вслед за Boeing

Экономика

Все основные индексы открылись в минусе

Уолл-стрит падает вслед за Boeing
Биржа

Нью-Йорк, США, 25 июля 2018, 17:43 — REGNUM  Фондовый рынок США открылся в «красной зоне» — все основные индексы показывают снижение, 25 июля передает агентство Reuters.

На открытии торгов Уолл-стрит индекс Dow Jones снизился на 58,24 пунктов (-0,23%) и составляет 25 183,70 пунктов. Индекс S&P 500 снизился на 2,67 пункта (-0,09%), до 2817,73 пунктов. Индекс Nasdaq Composite снизился на 1,67 пункта (-0,02%), до 7839,09 пунктов.

Причиной снижения стало разочарование инвесторов низкими результатами в отчете авиастроительной корпорации Boeing, проблемы которой неизбежно вызовут проблемы у всей индустрии.

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