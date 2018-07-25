У Киева нет «реальных путей решения проблемы» выплаты пенсий — эксперт

Киев, , 17:30 — REGNUM Правительство Украины не имеет возможности решить проблему дефицита Пенсионного фонда. Об этом 25 июля в эфире одного из украинских телеканалов заявил депутат от фракции «Оппозиционный блок» Юрий Павленко, комментируя ситуацию с задержкой выплаты пенсий из-за кассовых разрывов поступления Единого социального взноса.

Он сообщил, что подобный инцидент произошел едва ли не впервые за десять последних лет, когда правительство допустило срыв графика по выплате пенсий. При этом причина проблемы была озвучена только через неделю: Госказначейство не перечислило ссуду Пенсионному фонду на покрытие кассового разрыва. Фактически было заявлено, что платить пенсии нечем.

«Люди уже спрашивают, не когда повысят пенсию, а когда хотя бы выплатят эту мизерную сумму, которая начисляется сейчас. Это полный непрофессионализм и безответственность чиновников Госказначейства, Пенсионного фонда, Министерства социальной политики, Министерства финансов и правительства в целом. Все они не смогли спрогнозировать подобную ситуацию и не имеют реальных путей решения проблемы. А заложниками стали простые люди, которые хотят есть, которым нужно вовремя покупать лекарства и оплачивать счета», — сказал Павленко.

Депутат призвал привлечь к ответственности чиновников, которые допустили несвоевременную выплату пенсий на Украине. За проявленный непрофессионализм и невыполнение своих прямых обязанностей их необходимо немедленно освободить от занимаемых должностей.

«Проблема кроется гораздо глубже — в законах, инициированных правительством, в так называемой пенсионной реформе, которая до конца не отработана и начала давать сбой даже в таких простых технических вопросах. Я надеюсь, что Конституционный суд, получивший соответствующее представление от депутатов «Оппоблока», отменит все антиконституционные нормы этого закона. Нормы, которые, как показывает практика, сделали жизнь украинского пенсионера еще тяжелее», — сказал Павленко.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле по всей Украине начались задержки с выплатами пенсий. К 20 июля пенсии в полном объеме получили только те пенсионеры, которых обслуживают банки. Те, кто получает пенсии через почту, ощутили задержку в пять дней. Из тех, кто получает пенсию через почту, на 24 июля, по данным СМИ, выплаты получили примерно 20% пенсионеров.

Напомним, 25 июля премьер-министр Владимир Гройсман провел совещание правительства по ситуации вокруг пенсионных выплат за июнь. Премьер отметил, что пенсионеры должны получать пенсии вовремя.

«Подчеркиваю: центральный бюджет никаких задолженностей перед Пенсионным фондом не имеет. И тот факт, что сегодня наблюдаем задержки по некоторым регионам — это персональная ответственность руководства фонда. Пенсионеры заслужили уважение и защиту. А создавать людям дополнительные проблемы — недопустимая вещь, которую терпеть не собираюсь. Что именно привело к сбою — выясним. А заодно проведем служебное расследование — и относительно действий руководства ПФУ, и относительно действий руководителей подразделений фонда на местах», — отметил Гройсман.