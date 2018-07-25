Компенсация затрат на ГСМ: Ростовская область получит около 312 млн рублей

Москва, , 17:28 — REGNUM Ростовская область получит 311 млн 958,4 тыс. рублей из резервного фонда правительства РФ. Средства Донской регион получит в качестве субсидий на компенсацию аграриям затрат на горюче-смазочные материалы. Проект распоряжения правительства РФ, разработанный в связи с ростом цен на топливо, поддержан Государственной думой РФ 24 июля, передаёт ИА REGNUM.

Отметим, что ранее о росте цен на ГСМ заявляли региональные власти. Так, в апреле 2018 года оптово-отпускная цена на летнее дизельное топливо составляла 47,5 тыс. рублей за тонну.

«Рост цен за год составил 21%, а по сравнению с последними продажами летнего топлива в 2017 году цена выросла на 12%. Цена на бензин АИ-92 — 48,5 тыс. рублей за тонну, с начала года цена выросла на 11%. Работа по приобретению требуемых объемов ГСМ сельхозтоваропроизводителями области активно продолжается. Топливо в наличии на нефтебазах региона имеется», — заявлял ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский.

Всего в текущем году на развитие сельского хозяйства в Ростовской области предусмотрено 6,3 млрд рублей, что на 387 млн рублей больше, чем в 2017-м.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно документу, в связи с повышением цен на ГСМ предлагается распределить между регионами 5 млрд рублей. По словам первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова («Единая Россия»), субсидии предполагается предоставлять по аналогии с погектарной поддержкой.