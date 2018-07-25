Эксперт прогнозирует крах пенсионной системы Украины

Киев, , 17:19 — REGNUM На Украине задержки с выплатами пенсий продолжатся, поскольку к концу 2018 года дефицит госбюджета может вырасти с 3 до 4 млрд долл. Об этом 25 июля в эфире телеканала NewsONE заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

«Проблема совершенно другого характера. Это более системная проблема. Она состоит в том, что экономика находится в ненормальном состоянии. Достаточно большой дефицит государственных финансов. Он находится на уровне как минимум около 3 млрд долл. Скорее всего, по результатам этого года он будет около 4 млрд долл. Частично он сформирован и из-за того, что у нас есть дефицит Пенсионного фонда. Без подвижек в реальном секторе экономики невозможно даже предположить, что ситуация будет выравниваться в Пенсионном фонде. Боюсь, что мы находимся перед серьезными угрозами, которые еще недостаточно осознанны в украинском политикуме… Вопрос нескольких месяцев, чтобы система полностью умерла», — сказал Устенко.

Он допускает полный крах пенсионной системы Украины.

«Мы находимся перед угрозой реального краха пенсионной системы как таковой. Проблема в том, что когда у вас меньше работающих, чем количество пенсионеров, система объективно должна дать кризисные явления… К примеру, в странах Средней Азии вообще нет пенсионного обеспечения», — добавил Устенко.

Эксперт посоветовал правительству заняться решением проблем реального сектора экономики, запустить заводы, чтобы увеличить количество занятых украинцев и налоговые отчисления.

«Решение не лежит внутри пенсионной системы. Это более широкая проблема, проблема экономики. В краткосрочной перспективе можно срезать затраты по другим направлениям, перекачивая средства на Пенсионный фонд. Потенциально нужно бояться конфликта, растет социальное напряжение на фоне неплатящихся пенсий. Расклад увеличить налоги, увеличить Единый социальный взнос возможен, но вы не можете его увеличить посреди года. Это можно сделать только со следующего года», — подытожил Устенко.

Ранее, 25 июля, доктор политических наук Валерий Бебик заявил, что премьер Гройсман должен понести ответственность за несвоевременную выплату пенсий. При этом эксперт жестко раскритиковал экономическую политику правительства, назвав её «антинародной гройсманомикой».

«Гройсманомика характеризуется поднятием цен на коммунальные услуги и транспорт, задержками социальных выплат, зарплат и дерибаном. Безусловно, выплаты пенсий зависят от состояния экономики, от состояния работы государственных структур. Если правительственные структуры плохо работают, если плохо работает экономика, деньги разворовываются, выводятся в оффшоры и т. д, на пенсии не хватает. Вот вам и результативность… У нас парламент антинародный, у нас правительство — антинародное», — пояснил Бебик.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле по всей Украине начались задержки с выплатами пенсий. К 20 июля все пенсии тем, кто получает их через банки, были выплачены. А те, кто получает через почту — были недофинансированы. Из тех, кто получает пенсию через почту, на 24 июля, по данным СМИ, выплаты получили примерно 20% пенсионеров.

Напомним, 24 июля Пенсионный фонд Украины официально прокомментировал ситуацию с задержкой выплат пенсий. В ПФУ признали отсутствие денег.

«Смещение графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами поступления единого социального взноса… Выплата пенсий в текущем месяце будет обеспечена финансовым ресурсом в полном объеме», — информировала пресс-служба ПФУ.