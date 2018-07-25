Граждане Казахстана отчитались о хранении на зарубежных счетах $2,4 млрд

Астана, , 17:08 — REGNUM Декларации за 2017 год о наличии доходов и активов за рубежом на сумму 820 млрд тенге ($2,37 млрд) предоставили 27 тыс. граждан Казахстана, сообщает 25 июля агентство «КазТАГ» со ссылкой на директора департамента методологии налогообложения комитета государственных доходов министерства финансов республики Кайрата Жолмухамбетова.

По его словам, граждане Казахстана хранят свои деньги на счетах 108 стран мира. Казахстанцы также предоставили декларации с отражением более 12 тыс. объектов недвижимого имущества в 69 странах.

Напомним, в конце июня председатель комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана Ардак Тенгебаев подписал соглашение об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах. Документ позволяет получать сведения о счетах в иностранной валюте резидентов Казахстана в автоматическом режиме.

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