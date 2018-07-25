Налоговый манёвр РФ: В Белоруссии опасаются сокращения бюджета

Минск, , 17:05 — REGNUM Российский налоговый маневр не пройдет для Белоруссии незамеченным. Более того, как предполагает экономист Сергей Чалый, принятый 24 июля Госдумой законопроект может серьезно ударить по белорусскому бюджету. Такое мнение эксперт высказал в интервью «Еврорадио».

По словам экономиста, бюджет Белоруссии может потерять примерно 3−4% ВВП от сегодняшних $60 млрд. Речь идёт сразу о нескольких аспектах. Во-первых, как считает Чалый, белорусская сторона может лишиться средств от соглашения с РФ о «перетаможке», а также пошлин за транзит российской нефти.

Во-вторых, аналитик полагает, что из-за роста налога на добычу полезных ископаемых повысятся и цены на черное золото для республики, которые сегодня ниже мировых. Это, в свою очередь, не лучшим образом отразится на прибыльности нефтеперерабатывающих заводов страны. В-третьих, вероятно, придется снижать акцизы, чтобы цена на бензин не выросла слишком сильно.

Чалый считает, что в этой ситуации сложно будет выживать нефтеперерабатывающим заводам. Для этого, в первую очередь, они должны быстрее закончить модернизацию. Кроме того, после вступления нового закона в силу российским компаниям будет невыгодно перерабатывать сырую нефть на НПЗ в Мозыре и в Новополоцке, поэтому белорусские заводы сами должны будут закупать нефть для полной загрузки.

Напомним, что 24 июля Госдума приняла в последнем, третьем, чтении законопроект о налоговом маневре для нефтяной отрасли. Маневр предполагает постепенное сокращение экспортных пошлин. То есть с сегодняшних 30% до нуля. Вместе с тем запланировано повышение налога на добычу полезных ископаемых. Как отмечают в правительстве, соответствующие изменения необходимы, чтобы сократить выплаты из бюджета для нефтяников

Осуществление этих мер должно начаться в 2019 году и продлится до 2021 года. Законопроект еще должен одобрить Совет Федерации, а потом подписать президент. Только после этого поправки, касающиеся нефтяной отрасли, внесут в Налоговый кодекс и закон «О таможенном тарифе».

Что касается Белоруссии, то стоит напомнить, что в республику российская нефть поставляется без экспортных пошлин, а это огромный дисконт к мировой цене. После переработки продажа нефтепродуктов приносит немалые средства в республиканский бюджет.

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