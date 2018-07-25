Прибыль московских Сбербанка, ВТБ и Газпрома составила 97 млрд рублей

Москва, , 16:50 — REGNUM Наиболее успешными на финансовом рынке России в июне 2018 года стали зарегистрированные в Москве Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк: их месячная прибыль после формирования резервов составила 97 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили пресс-службе департамента экономической политики и развития города Москвы 25 июля. Профильное ведомство представило очередной ежемесячный обзор финансового рынка России по состоянию на 1 июля 2018 года.

«На фоне незначительного ослабления курса рубля, сохранения Банком России ключевой ставки без изменений, увеличения мировых цен на нефть и валютных резервов страны на 5 млрд долларов финансы населения и предприятий чувствовали себя уверенно», — отметили в пресс-службе.

В департаменте также сообщили, что частные банки в апреле 2018 года потерпели убытки по причине накопления резервов под возможные потери по тем банкам, что проходят процедуру санации. При этом общая задолженность российских банков перед Минфином РФ снизилась на 76 млрд рублей.

«Ожидаемая перед началом сезона отпусков летняя стагнация динамики сбережений населения на банковских счетах и депозитах не повлияла на хороший темп прироста вкладов по финансовой системе в целом», — подчеркнули в пресс-службе.

Так, прирост составил +8,9% в годовом выражении. Вместе с тем рынок розничного кредитования продолжил активный рост, показав в мае +2% к предыдущему месяцу и 19,1% с мая 2017 года.

Кроме того, средства на счетах и депозитах предприятий, напротив увеличились. Так, в мае 2018 года темпы прироста составили +2,1 и +6,4% в годовом выражении. Годовая динамика портфеля корпоративных кредитов составила +4,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы крупных и средних московских компаний за четыре месяца 2018 года выросли почти на 30%.

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