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Псковские аграрии получат 20 млн рублей компенсации за подорожавший бензин

Экономика

Средства будут выделены из резервного фонда правительства РФ

Москва, 25 июля 2018, 16:16 — REGNUM  В связи с повышением цен на топливо Псковская область получит дополнительно 20 млн 113 тыс. рублей из резервного фонда правительства РФ на поддержку аграриев. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такая сумма указана в проекте распоряжения правительства РФ, одобренном Госдумой.

В пресс-службе администрации Псковской области уточнили, что ещё 1,8 млн рублей на эти цели будет выделено из областного бюджета.

«Затраты будут компенсироваться из расчета 100 рублей на 1 гектар пашни», — пояснили в пресс-службе администрации региона.

Ранее в Псковской области для компенсации затрат на топливо из областного и федерального бюджетов было выделено 50 млн рублей.

Напомним, всего на субсидии регионам для поддержки сельхозтоваропроизводителей в связи с подорожанием горюче-смазочных материалов (ГСМ) из резервного фонда правительства РФ предполагается направить 5 млрд рублей.

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Бензиновый ажиотаж
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