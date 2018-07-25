Аграриям Новгородской области возместят 12 млн рублей за ГСМ

Москва, , 16:05 — REGNUM Новгородская область получит в 2018 году 12 млн 365 тыс рублей субсидии из резервного фонда правительства РФ на компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям региона. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такая сумма указана в проекте распоряжения правительства РФ.

Средства предполагается направить регионам в связи с ростом цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ). Всего будет выделено 5 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июля проект документа обсудила Государственная дума РФ.

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По данным Новгородстата, в Новгородской области цены на моторное топливо в июне выросли на 3,4%, на бензин — на 3,3%. С конца 2017 года рост цен на моторное топливо составил 7,9%, на бензин в среднем — 7,8%, при этом больше всего — на 8,2% — подорожал бензин марки АИ-95.

Литр дизельного топлива, по данным Новгородстата, в июне стоил 44,51 рубля. Бензин автомобильный марки АИ-92 продавался по цене 40,88 рубля за литр, марки АИ-95 — 43,85 рубля за литр, марки АИ-98 и выше — 51,49 рубля за литр.