Иностранные инвесторы Болгарии выводят капиталы из страны

София, , 16:01 — REGNUM Болгарский народный банк продолжает фиксировать серьёзный отток иностранного капитала из страны с начала 2018 года. Согласно обнародованным на текущей неделе данным, объём прямых иностранных инвестиций в болгарскую экономику за период с января по май сократился на 58,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Как сообщается, за пять месяцев объём средств иностранных инвесторов сократился на 170,8 млн евро по сравнению с годом ранее.

При этом, по данным БНБ, Россия продолжает входит в тройку крупнейших инвесторов в экономику Болгарии. За указанный период объём прямых инвестиций из России составил 115,9 млн евро.

На первом месте находятся Нидерланды (157,5 млн евро). Вместе с тем, по оценкам экспертов, большая часть поступаемых из этой страны средств принадлежит инвесторам из других государств, в том числе самим болгарам, которые регистрируют свои компании в Нидерландах, используя либеральное налоговое законодательство страны.

На втором месте по объёмам инвестиций в Болгарию находится Германия (123,8 млн евро за январь-май 2018 года).

Ранее в Болгарском народном банке уже сообщали, что иностранные компании в последнее время всё более склонны собирать дивиденды со своих дочерних компаний в Болгарии, а не реинвестировать средства. Так, за январь-апрель объём реинвестированных средств составил всего 19 млн евро, что в три раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

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