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Власти Крыма просят «спустить шкуру» с подрядчика развязки в Симферополе

Экономика

В курортный сезон жители и гости полуострова часами простаивают в пробке на жаре

Власти Крыма просят «спустить шкуру» с подрядчика развязки в Симферополе
Марина Каширская © ИА REGNUM
Крым. Приморская трасса

Симферополь, 25 июля 2018, 15:58 — REGNUM  Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил сотрудникам ГИБДД ежедневно штрафовать подрядчика строительства развязки на Евпаторийской трассе возле аэропорта «Симферополь» ООО «Дорожно-транспортная строительная компания», чтобы стимулировать её быстрее завершить работу и не создавать пробки. Об этом руководитель региона заявил 25 июля на встрече с начальником крымского ГИБДД Анатолием Борисенко.

«Я прошу вас, никакой пощады, со всей «пролетарской ненавистью — каждый день, как только пробка возникла, как только регулировщика нет на месте — максимальный штраф. Спустите с него шкуру», — отметил глава РК.

Напомним, весной 2018 года власти Крыма назвали неприемлемыми проблемы для автомобильного движения из-за строительства развязок на выезде из Симферополя в сторону Евпатории. Однако с наступлением курортного сезона ситуацию исправить так и не удалось.

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