Двум вице-премьерам Чувашии досталось за «какие-то там бананы, ананасы»

Чебоксары, , 15:54 — REGNUM В Чувашии с госслужбы по тарифам снимают обязанность проведения закупок для казённых и бюджетных организаций начальной стоимостью менее 100 тыс. рублей. В правительстве ссылаются на рост таких закупок, связывая дробление лотов с тем, что организациям «не хочется работать» самим, поэтому они «приходят и приносят пакеты документов» в ведомство. Региональные власти констатировали, что «некоторые умышленно выводят малого объёма закупки», не исключая коррупционную составляющую в этом процессе. Робким голосом прозвучало, что бюджетные заказчики поплатились за то, что «хотят провести процедуру конкурентно», открыто, отдавая её специалистам в лице госслужбы. Большую долю закупок ценой менее 100 тыс. рублей составляют аукционы по поставке продуктов питания — на что глава Чувашии Михаил Игнатьев заметил, что зачастую в перечне фигурируют «какие-то там бананы, ананасы», в результате местные аграрии не могут принять участие в конкурсе. За это досталось двум вице-премьерам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сегодня, 25 июля, на заседании регионального правительства были одобрены изменения в постановление кабинета министров. Из функций государственной службы Чувашии по конкурентной политике и тарифам предложено исключить обязанности по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для казенных и бюджетных учреждений в случае, если начальная цена контракта не превышает 100 тыс. рублей. Напомним, ведомство является уполномоченным органом исполнительной власти на определение поставщиков для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и нужд республики.

«Как показывает практика, конкурсы и электронные аукционы на сумму до 100 тысяч рублей не обеспечивают необходимый уровень конкуренции, часто признаются несостоявшимися, в связи с чем проведение таких конкурентных закупок нерационально с экономической точки зрения. Кроме того, постоянное увеличение количества таких закупок приводит к затягиванию процедуры закупок по строительству и реконструкции крупных социально значимых объектов республики, в том числе финансируемых за счёт средств федерального бюджета», — считают в госслужбе по тарифам.

В ведомстве подчёркивают, что принятие постановления «способствует оптимизации закупочной деятельности, повышению эффективности закупок и снижению издержек при их проведении». По данным службы по тарифам, доля закупок начальной ценой менее 100 тыс. рублей составляет 20−25% от общего числа проводимых закупок, средняя цена закупки — 52 тыс. рублей, минимальная начальная цена — 976 рублей (на поставку офисной бумаги).

В ходе обсуждения было отмечено, что заказчики стали часто «дробить» лоты, а затем отдавать их на размещение органу исполнительной власти, хотя у них достаточно полномочий для самостоятельного размещения закупки.

«Почему заказчики увлеклись этим инструментом?» — спросил глава Чувашии Михаил Игнатьев, обращаясь к главе госслужбы по тарифам Марине Кадиловой.

«Потому что это им удобно, они формируют пакет документов, а госслужба их размещает, работу за них делает», — заявила Кадилова.

На вопрос о том, «зачем занялись дроблением», глава госслужбы по тарифам ответила, что «все сегодня хотят провести процедуру, скажем так, конкурентно, хотят её провести через конкурсные аукционы, хотя законодательство позволяет объёмы малой закупки» «осуществлять напрямую самим»:

"Самим, как правило, не хочется работать, мы так думаем. Приходят и приносят пакеты документов нам».

Тогда глава Чувашии обратился к вице-премьеру — министру экономики Владимиру Аврелькину, который координирует работу по проведению закупок. Глава минэкономразвития пояснил, что проект постановления направлен «не на то, чтобы эту моду (дробление лотов) прекратить».

"Да, мода есть, некоторые умышленно выводят малого объёма закупки, они не конкурентны особо. Но мы нагрузили службу по тарифам. В следующем году ещё больше загрузим. И в принципе качество работы, мы понимаем, что страдаем. Поэтому малые (закупки) убираем. Мы не выиграем много от того, что в этих процедурах будем участвовать, потому что сегодня заказчики самостоятельно могут их проводить. Но не потерять качество — самое главное», — пояснил Владимир Аврелькин.

Михаил Игнатьев отметил, что когда «кто-то чем-то начинает увлекаться, по каким-то интересам, надо пресекать это всегда». И не исключил, что «по отдельным торгам» могут быть «коррупционные какие-то проявления».

"Светлана Александровна (вице-премьер — министр финансов Светлана Енилина), почему допускаем?» — обратился глава Чувашии к министру финансов.

«Да, действительно, такие факты есть. Мы провели совещание, где в учреждениях допускается такое. В основном это при закупках продуктов питания. Поэтому договорились, что продукты питания закупать годовые объёмы и, кроме того, совместные торги проводить между учреждениями. Соответственно, мы эту ситуацию отслеживаем», — ответила Светлана Енилина, отметив также, что со следующего года планируется централизовать закупки и для органов исполнительной власти:

«Начнём с бумаги. То есть не каждое министерство будет приобретать, а будем проводить совместно. Когда большие объёмы вносим на рынок, они более эффективны».

«Правильные слова, но на деле в правоприменительную практику всё это надо внедрять.

Касаясь продуктов. Когда лоты делают, закладывают в лоты не только продукты питания или сельскохозяйственную продукцию, которая производится у нас. Закладывать начинают другие (продукты), которые мы вообще не производим. Конечно, если (наш) сельскохозяйственный производитель хочет участвовать, он не может какие-то там бананы, ананасы откуда-то доставать. Надо делить лоты так, чтобы наши производители могли участвовать в этих торгах», — сказал Михаил Игнатьев, подчеркнув, что «это вопросы к государственным и муниципальным заказчикам».

Отметим, ранее на брифинге в прокуратуре Чувашии, говоря о работе по противодействию коррупции, сообщили об усилении работы в сфере закупок.

«Одной из форм коррупционных преступлений, как правило, является совершение действий, которые направлены на формирование аукционной документации под конкретное лицо. Есть такой термин — «затачивание» техзадания под конкретного участника. Это, конечно, очень легко сделать, когда мы говорим о сложном специализированном оборудовании», — сказал начальник отдела прокуратуры Чувашии Денис Васильев, отметив, что«схем достаточно много».

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