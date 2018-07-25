Украина и Израиль намерены увеличить товарооборот в три раза

Киев, , 15:39 — REGNUM Через пять лет товарооборот между Украиной и Израилем достигнет $2 млрд, заявил вице-премьер Украины Степан Кубив, сообщает 25 июля УНИАН.

По его словам, министр экономики и промышленности Израиля Эли Коэн подтвердил намерение увеличить товарооборот между странами. Кубив отметил, что он пригласил израильские компании на Украину, чтобы производить продукцию с высокой добавленной стоимостью. Также вице-премьер добавил, что до конца 2018 года обе страны подпишут соглашение о свободной торговле.

Напомним, в 2017 году товарооборот между Украиной и Израилем достиг $772,49 млн — это на 14,7% выше показателей 2016 года.