Болгария отгораживается от Румынии колючей проволокой из-за чумы свиней

София, , 15:42 — REGNUM Правительтсво Болгарии приняло решение возвести заграждения вдоль границы с Румынией для ограничения риска распространения африканской чумы свиней, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Румен Порожанов.

По его словам, болгарской стороной будут предприняты и другие меры, в том числе мероприятия по дезинфекции и усиленный контроль на границе. Также правительство страны планирует провести встречи с собственниками крупных животноводческих комплексов для обсуждения мер по биологической безопасности.

Как заявил болгарский министр, все предпринимаемые меры являются «стандартными для Европейского союза». Он также отметил, что София находится в постоянном контакте с Бухарестом по вопросу АЧС.

Напомним, в конце мая Россельхознадзор ввёл временные ограничения на поставки живых свиней и свиноводческой продукции из Румынии в Россию из-за ухудшения эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней в этой стране.

АЧС — опасное вирусное заболевание, поражающее как диких, так и домашних свиней. Вакцины против данного вируса на сегодняшний день не существует.