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В Узбекистане внедрят виртуальные банковские карты

Экономика

В Узбекистане приняты изменения в порядке выпуска банковских карт

Ташкент, 25 июля 2018, 15:36 — REGNUM  В Узбекистане с октября 2018 года внедрят виртуальные банковские карты для платежей через интернет. Об этом говорится в измененном положении о порядке выпуска банковских карт, опубликованном 24 июля изданием Norma.uz.

Изменения в положении вводят также дополнительную разновидность банковских карт — кобейжинговые карты, которые могут работать в нескольких платежных системах. Кроме того, к одному счету теперь можно привязать несколько банковских карт.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля терминалы узбекской компании Uzcard начали принимать карты китайской платежной системы UnionPay International. С этой системой в республике также работают коммерческие банки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане терминалы начали принимать карты китайской системы UnionPay

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Экономика Узбекистана
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