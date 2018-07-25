В Узбекистане внедрят виртуальные банковские карты

Ташкент, , 15:36 — REGNUM В Узбекистане с октября 2018 года внедрят виртуальные банковские карты для платежей через интернет. Об этом говорится в измененном положении о порядке выпуска банковских карт, опубликованном 24 июля изданием Norma.uz.

Изменения в положении вводят также дополнительную разновидность банковских карт — кобейжинговые карты, которые могут работать в нескольких платежных системах. Кроме того, к одному счету теперь можно привязать несколько банковских карт.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля терминалы узбекской компании Uzcard начали принимать карты китайской платежной системы UnionPay International. С этой системой в республике также работают коммерческие банки.

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