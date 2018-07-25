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В Ярославской области суд не смог вернуть газ в котельную Переславля

Экономика

Жители города остаются без горячей воды

В Ярославской области суд не смог вернуть газ в котельную Переславля
Переславль

Ярославль, 25 июля 2018, 15:20 — REGNUM  Компания «Газпром Межрегионгаз Ярославль» не может выполнить решение Переславского суда о подаче газа в котельную поселка Молодежный. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

28 мая 2018 года была отключена подача газа в котельную ООО «МЭС». В Переславле-Залесском самые крупные должники по оплате голубого топлива — ООО «ПЭК» и ООО «МЭС», снабжающие теплом и горячей водой практически весь город.

Просроченная задолженность ООО «МЭС», как сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Ярославль», на 28 мая составила 47,8 млн рублей. Переславская межрайонная прокуратура обжаловала решение об отключении газа в суде.

На прошлой неделе состоялся суд, решением которого «Газпром межрегионгаз Ярославль» должен возобновить подачу газа на котельную в посёлке Молодёжный. Но этого до сих пор сделано не было.

Действительно, было решение суда, и после него «Газпром Межрегионгаз Ярославль» разрешение на подачу газа в котельную поселка Молодежный дал. Руководитель ООО «МЭС» Юрий Егоров должен вызвать нашего представителя, когда они будут получать газ. Но со стороны ООО «МЭС» нет никаких действий», — сказала корреспонденту ИА REGNUM и.о. советника генерального директора компании «Газпром Межрегионгаз Ярославль» Марина Рау.

Получить комментарии в ООО «МЭС» не удалось.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд постановил вернуть газ в котельную в Переславле

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