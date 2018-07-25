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Всемирный банк выделил Узбекистану $20 млн на создание системы кадастра

Экономика

В рамках проекта ведется разработка дизайна информационной системы

Всемирный банк выделил Узбекистану $20 млн на создание системы кадастра
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Ташкент, 25 июля 2018, 15:15 — REGNUM  Всемирный банк предоставил Узбекистану $20 млн на модернизацию системы регистрации недвижимости и кадастра, сообщает 25 июля издание «Подробно.uz» со ссылкой на государственный комитет республики по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру (Госкомгеокадастр).

В рамках проекта ведется разработка дизайна информационной системы, технических спецификаций, методологии оцифровки кадастровых документов. В республике также ведутся работы по созданию новой открытой системы координат.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Ташкенте внедрена электронная услуга по определению кадастровой стоимости недвижимости. Для того чтобы узнать стоимость недвижимости, необходимо ввести кадастровый номер имущества.

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Экономика Узбекистана
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