АТР и страны Латинской Америки объединяются против протекционизма

Пуэрто-Вальярта, Мексика, , 14:59 — REGNUM 24 июля в мексиканском городе Пуэрто-Вальярта стартовал 13-й саммит Тихоокеанского альянса, на полях которого подписаны совместная декларация и план действий по противодействию международному протекционизму и содействию региональной интеграции между этой организацией и Южноамериканским общим рынком МЕРКОСУР, сообщает 25 июля Синьхуа.

В документе высказана готовность обеих сторон упростить процедуру торговли, порядок выхода мелких и средних предприятий на международные рынки, а также развивать интеллектуальную экономику.

Об этом заявили председательствующий в Тихоокеанском альянсе президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и председатель МЕРКОСУР президент Уругвая Табаре Васкес.

Два лидера особо отметили, что сближение двух организаций способно нанести серьезный удар по мировым протекционистским тенденциям.

Напомним, что Тихоокеанский альянс представляет собой торговый блок, в который входят Мексика, Перу, Чили, Колумбия и Коста-Рика. Учредительный саммит организации прошел 6 июня 2012 года в Антофагаста (Чили). В качестве почетного гостя на саммит был приглашен король Испании.