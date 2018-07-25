Потребительский рынок Липецкой области насчитывает 11 тыс. предприятий

Липецк, , 14:56 — REGNUM В Липецкой области оборот розничной торговли за 2017 год составил 237 млрд рублей, позволив региону занять четвертое место в ЦФО. На одного жителя Липецкой области приходятся товары на сумму 205 тысяч рублей. Об этом на брифинге в преддверии Дня работника торговли рассказал начальник управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Николай Киреев.

Потребительский рынок региона насчитывает более 11 тыс. предприятий, в которых работают более 120 тыс. человек. В 2017 году было открыто более 300 предприятий торговли и общественного питания, в том числе 56 — в сельской местности. Дополнительно создано 3200 новых рабочих мест (222 — в сельской местности). В Липецке открыт крупнейший в области ТРЦ «Ривьера» с торговой площадью более 60 тыс. квадратных метров.

«В результате совместных усилий бизнеса и власти обеспечена ценовая доступность и стабильность розничных цен на продовольственные товары, лекарственные препараты и продукты для детского питания», — отметил Николай Киреев.

По данным Росстата, в августе 2017 года в регионе была зафиксирована самая дешевая в стране потребительская корзина. Стоимость условного минимального набора продуктов питания составила 3176 рублей, что на 650 рублей дешевле, чем в среднем по России. Регион продолжает удерживать лидерство по этому показателю.

Для расширения рынков сбыта сельхозпродукции, производимой кооперативами, с январь по июнь 2018 года было организовано и проведено 155 областных розничных ярмарок, 83 из них — в сельских поселениях. Второй год действует новый формат областных ярмарок — тематические: клубничная, медовая, яблочная, сырная. Кроме того, теперь это не просто торговая площадка, но и культурное событие для каждого населенного пункта с концертом и народными гуляниями. По итогам конкурса Минпромторга «Торговля России-2018», липецкие ярмарки признаны лучшими в стране.

«Сфера потребительского рынка имеет особое значение для повышения уровня жизни населения. От эффективной работы отрасли напрямую зависит рост благосостояния липчан», — считает глава администрации Липецкой области Олег Королев.