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В Киеве нашли альтернативу собственному хлору для обеззараживания воды

Экономика

Химию будут ввозить из Румынии и Узбекистана

Киев, 25 июля 2018, 14:54 — REGNUM  Украина будет импортировать жидкий хлор из Румынии и Узбекистана, поскольку производство на собственном заводе «ДнепрАзот» оказалось убыточным, заявил 25 июля вице-премьер Украины Геннадий Зубко во время селекторного совещания.

«Мы приступили к импортным поставкам из Румынии, сейчас начинает Киев потреблять из Узбекистана», — сказал чиновник на заседании, трансляцию с которого вел украинский «5 канал».

По его словам, румынский хлор уже применяется на нескольких водоканалах страны, а поставка Узбекистана ожидается в перспективе. Такие решения, пояснил Зубко, были приняты после указания президента Петра Порошенко найти альтернативных поставщиков химического вещества.

Ранее представители «ДнепрАзота» сообщали о том, что работа предприятия стала убыточной и была полностью остановлена.

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Социально-экономический кризис на Украине
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