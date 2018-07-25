В Киеве нашли альтернативу собственному хлору для обеззараживания воды

Киев, , 14:54 — REGNUM Украина будет импортировать жидкий хлор из Румынии и Узбекистана, поскольку производство на собственном заводе «ДнепрАзот» оказалось убыточным, заявил 25 июля вице-премьер Украины Геннадий Зубко во время селекторного совещания.

«Мы приступили к импортным поставкам из Румынии, сейчас начинает Киев потреблять из Узбекистана», — сказал чиновник на заседании, трансляцию с которого вел украинский «5 канал».

По его словам, румынский хлор уже применяется на нескольких водоканалах страны, а поставка Узбекистана ожидается в перспективе. Такие решения, пояснил Зубко, были приняты после указания президента Петра Порошенко найти альтернативных поставщиков химического вещества.

Ранее представители «ДнепрАзота» сообщали о том, что работа предприятия стала убыточной и была полностью остановлена.