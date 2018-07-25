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Глава комитета экономистов: власти Украины будут специально понижать гривну

Экономика

Цель – достичь показателей, заложенных в бюджет

Глава комитета экономистов: власти Украины будут специально понижать гривну
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Пригнули к земле

Киев, 25 июля 2018, 14:45 — REGNUM  Правительство и Национальный банк Украины (НБУ) сознательно снижают гривну, заявил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, сообщает 25 июля УНИАН.

По его словам, искусственная девальвация гривны — цель украинского правительства и НБУ. Причина — государственный бюджет, который составлен исходя из того, что к концу 2018 года курс гривны к доллару составит 30,1 гривны за доллар. Соответственно, правительство не намерено повышать гривну, так как это спутает все планы.

Ускоренную девальвацию гривны власти начнут в период отпусков, считает Новак.

Напомним, ранее НБУ заявил, что инфляция в 2018 году может не войти в целевой диапазон, превысив его.

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Политическая жизнь Украины
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