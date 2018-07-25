ОАЭ инвестируют $50 млн в производство мяса индейки в Казахстане

Астана, , 14:41 — REGNUM ОАЭ планируют инвестировать $50 млн в производство и переработку мяса индейки в Восточно-Казахстанской области, сообщили 25 июля в пресс-службе акима (главы) региона.

Более 50% продукции будет экспортировано в ОАЭ, а остальная часть останется на внутреннем рынке республики. Агропромышленный комплекс будет размещен в Бородулихинском районе. В рамках производства будет создано 150 рабочих мест.

Как сообщал ИА REGNUM, 4 июля на празднование 20-летия Астаны прибыл наследный принц шейх Абу-Даби Мохаммед бин Зайд аль-Нахайяна. В рамках визита стороны подписали договор о передаче осужденных лиц.

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