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ОАЭ инвестируют $50 млн в производство мяса индейки в Казахстане

Экономика

Более 50% продукции будет экспортировано в ОАЭ

Астана, 25 июля 2018, 14:41 — REGNUM  ОАЭ планируют инвестировать $50 млн в производство и переработку мяса индейки в Восточно-Казахстанской области, сообщили 25 июля в пресс-службе акима (главы) региона.

Более 50% продукции будет экспортировано в ОАЭ, а остальная часть останется на внутреннем рынке республики. Агропромышленный комплекс будет размещен в Бородулихинском районе. В рамках производства будет создано 150 рабочих мест.

Как сообщал ИА REGNUM, 4 июля на празднование 20-летия Астаны прибыл наследный принц шейх Абу-Даби Мохаммед бин Зайд аль-Нахайяна. В рамках визита стороны подписали договор о передаче осужденных лиц.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан и ОАЭ будут обмениваться осужденными лицами

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Экономика Казахстана
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