В 2017 году Казахстан инвестировал в Москву $1,1 млрд

Астана, , 14:39 — REGNUM В 2017 году Казахстан инвестировал в экономику Москвы $1,1 млрд, войдя в десятку стран-лидеров по объему инвестиций, сообщает 25 июля ТАСС со ссылкой на руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергея Черемина.

По его словам, общий объем инвестиций в экономику Москвы составил $280 млрд. Германия инвестировала $8,8 млрд, Франция — $4,6 млрд, Италия — $3,6 млрд, Австралия — $3,5 млрд, США — $1,5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых пяти месяцев 2018 года объем инвестиций в основной капитал промышленного сектора Казахстана составил 2,1 трлн тенге ($6,1 млрд), что на 44% больше, чем годом ранее.

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