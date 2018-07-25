Ставропольским аграриям компенсируют рост цен на ГСМ

Москва, , 14:05 — REGNUM 209 млн 681,6 тыс. рублей в виде субсидий на возмещение затрат в связи с ростом цен на ГСМ получит Ставропольский край. Проект распоряжения правительства РФ о выделении в общей сложности пяти миллиардов рублей для регионов на эти цели накануне, 24 июля, поддержала Госдума РФ.

Как сообщил первый заместитель председателя ГД Александр Жуков, деньги будут выделены из резервного фонда правительства РФ и направлены по госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции.

Отметим, что Ставропольский край вошел в число регионов, которым выделены наиболее крупные суммы субсидий. Регион получит наибольшую субсидию по сравнению с соседями по Северо-Кавказскому федеральному округу. Для сравнения: Республике Дагестан выделено 15,9 млн рублей, Чеченской Республике — 16,2 млн, Ингушетии — менее четырех миллионов рублей.