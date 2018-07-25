Среда, 25 Июля 2018 года
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Ставропольским аграриям компенсируют рост цен на ГСМ

Экономика

Региону планируется направить почти 210 млн рублей

Ставропольским аграриям компенсируют рост цен на ГСМ
Иллюстрация: Government.ru
Уборка урожая. Комбайн

Москва, 25 июля 2018, 14:05 — REGNUM  209 млн 681,6 тыс. рублей в виде субсидий на возмещение затрат в связи с ростом цен на ГСМ получит Ставропольский край. Проект распоряжения правительства РФ о выделении в общей сложности пяти миллиардов рублей для регионов на эти цели накануне, 24 июля, поддержала Госдума РФ.

Как сообщил первый заместитель председателя ГД Александр Жуков, деньги будут выделены из резервного фонда правительства РФ и направлены по госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции.

Отметим, что Ставропольский край вошел в число регионов, которым выделены наиболее крупные суммы субсидий. Регион получит наибольшую субсидию по сравнению с соседями по Северо-Кавказскому федеральному округу. Для сравнения: Республике Дагестан выделено 15,9 млн рублей, Чеченской Республике — 16,2 млн, Ингушетии — менее четырех миллионов рублей.

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