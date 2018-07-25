Эксперт назвал причины стабилизации нефтяного рынка

Москва, , 14:00 — REGNUM Стабилизация нефтяного рынка вызвана рядом положительных причин. Запасы нефти в США продолжают снижаться, что составило 3,16 млн баррелей согласно данным от Американского нефтяного института. Об этом сообщил ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

По его словам, обострение отношений между США и Ираном позволяет нефтяному рынку балансировать, и такая балансировка будет продолжаться еще долго, поскольку Иран всячески сопротивляется давлению США и вопрос по сокращению поставок нефти со стороны Ирана все еще остается открытым.

Другим положительным фактором стабилизации цен на нефть являются позитивные новости со стороны Китая, поскольку правительство активно занялось вопросом стимулирования экономики страны и в скором времени в Китае может увеличиться спрос на нефть, отмечает эксперт.

По его словам, в ближайшей перспективе мы зафиксируем нефтяные котировки в районе цен $75,30 — $76,00 за баррель для марки Brent. А для сланцевой нефти марки WTI цена может приблизиться к $69,40 за баррель.

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