Саммит БРИКС как противоядие твитам Трампа — эксперт

Москва, , 13:55 — REGNUM Твиттер-дипломатия стала новым, весьма неприятным и неожиданным фактором курсообразования рубля. Это стало ясно после публикации вполне себе «невинного» сообщения в Твиттере президента США Дональда Трампа о его «обеспокоенности вторжением русских в грядущие промежуточные выборы» — причём, особой строкой прошла уточняющая фраза «…на стороне Демократов», которая, видимо, по задумке автора должна была вскрыть его сарказм и весь шутливый тон данного послания, но вместо этого обвалила российскую валюту, которая подешевела к доллару на целый рубль, в мгновение ока подскочив с 62,50 до почти 63,50. Об этом сообщил ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Как в таких условиях аналитикам прогнозировать состояние нашего валютного рынка — вопрос риторический. И, хотя сегодняшним утром рубль вернулся приблизительно к середине этого курсового диапазона, «плохой привкус», как говорится, остался, отмечает Рожанковский.

«Мы даже не знаем, смогут ли теперь составлять достойную конкуренцию традиционные маяки макростатистики — такие, как вчерашняя публикация Американского института нефти и Минэнерго США о состоянии запасов нефти в нефтехранилищах США, вскрывшая их снижение не только в номинальных резервных объёмах, но и в центральном логистическом нефтяном хабе — в Кушинге, штат Оклахома, — сказал эксперт. — В целом, на наш взгляд, нефть сорта Brent надолго зажата в коридоре $70-$80 за баррель, поэтому становятся понятны поиски рублём новых «сфер влияния».

По его словам, в четверг (26 июля), при всех прочих равных, в центре новостной повестки для отечественной валюты с большой вероятностью будет саммит БРИКС в Йоханнесбурге. Мы надеемся, что по своему материальному весу он окажется существенно «тяжелее» пресловутых твитов Трампа, и в этом контексте рублём под микроскопом будет отслеживаться и отыгрываться уровень доверительности отношений Владимира Путина и Си Дзиньпина. Не секрет, что Пекин волнуют риски сепаратной договорённости Москвы и Вашингтона. Однако здесь на нашу мельницу дует ветер противников Дональда Трампа, которые делают максимум усилий для того, чтобы встреча двух лидеров в Вашингтоне не состоялась. Учитывая потенциально позитивный характер предстоящего события и некоторую поддержку со стороны нефти, можно ожидать скромного укрепления рубля до диапазона 62,20−62,40 рублей за доллар и 72,85−72,95 рублей за евро.